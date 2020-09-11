МВД выдворит из Украины двух хасидов
Двух хасидов, которые были организаторами беспорядков на могиле Раби Нахмана в Умани, выдворят из Украины.
«Вчера в городе Умани группа молодых паломников, граждан Израиля, устроила дебош на могиле цадика Нахмана, разгромив ограждения, предназначенные для упорядоченного прохода к святыне. Национальная полиция и Миграционная служба приняли решение о выдворении из Украины двух наиболее агрессивных граждан Израиля», – сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Геращенко отметил, что если хулиганские действия продлятся со стороны других иностранных граждан, они также будут депортированы.
«Уважаемые паломники, помните – вы гости в Украине. Украинцы – гостеприимный народ, но мы не потерпим с Вашей стороны хамства и насилия», – добавил замглавы МВД.
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Для паломников-хасидов, больных коронавирусом в легкой форме, развернут инфекционный госпиталь в городе Умань, куда они съезжаются на празднование Рош ха-Шана.
Лион обсудил с местными властями предотвращение вспышки коронавируса в городе и актов антисемитизма.
Соответствующие изменения в ранее принятое постановление о запрете въезда иностранцев внесены с целью убрать возможность для хасидов прикрывать поездку в Умань.