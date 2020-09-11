МВФ отказался давать Беларуси деньги
Власти не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу предоставления экстренного финансирования.
Причиной для обращения Минск называл ухудшение глобальной экономической ситуации и пандемию коронавируса. Однако в организации отказались давать республике деньги, поскольку экспертов не устроило, как в Белоруссии хотят их потратить.
«Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности», — указал официальный представитель МВФ Джерри Райс.
Когда именно МВФ сообщило властям республики о своем решении, он не уточнил.
Критериями помощи являлись меры по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Аналогичные требования предъявляли всем странам, которые хотят получить помощь.
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