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Главная » Мир » Экономика
05:18 11 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МВФ отказался давать Беларуси деньги

Власти не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу предоставления экстренного финансирования.

Причиной для обращения Минск называл ухудшение глобальной экономической ситуации и пандемию коронавируса. Однако в организации отказались давать республике деньги, поскольку экспертов не устроило, как в Белоруссии хотят их потратить.

«Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности», — указал официальный представитель МВФ Джерри Райс.

Когда именно МВФ сообщило властям республики о своем решении, он не уточнил.

Критериями помощи являлись меры по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Аналогичные требования предъявляли всем странам, которые хотят получить помощь.

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Тэги: кредит МВФ, Республика Беларусь

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