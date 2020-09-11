Папа Франциск назвал секс «божественным» удовольствием

Секс делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида. Высказывания понтифика были собраны и опубликованы в книге TerraFutura.

«Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное», — сказал Франциск, пояснив, что удовольствие от еды служит здоровью человека, а секс делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида.

Понтифик добавил, что «преувеличенная мораль является неправильной трактовкой христианского послания».

По его словам, церковь всегда осуждала «бесчеловечное, грубое и пошлое» удовольствие, но всегда принимала «простое, человеческое и нравственное».

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