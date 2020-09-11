Папа Франциск назвал секс «божественным» удовольствием
Секс делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида. Высказывания понтифика были собраны и опубликованы в книге TerraFutura.
«Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное», — сказал Франциск, пояснив, что удовольствие от еды служит здоровью человека, а секс делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида.
Понтифик добавил, что «преувеличенная мораль является неправильной трактовкой христианского послания».
По его словам, церковь всегда осуждала «бесчеловечное, грубое и пошлое» удовольствие, но всегда принимала «простое, человеческое и нравственное».
Новости по теме
Во время традиционной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье, 16 августа, понтифик заявил, что внимательно следит за событиями в Беларуси.
Из-за сильных дождей в июне 2020 года вышли из берегов реки Карпат. В результате были подтоплены 10 тысяч домов, разрушены 117 км автодорог, 64 моста.
Ранее негласный запрет действовал с целью снижения заболеваемости коронавирусом.