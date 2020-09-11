Кому COVID-19 генеральские звания приносит? Или как помогает уйти от ответственности

Офицерская честь? Нет, не слышали

Итак, напомним, что совсем недавно вышла публикация: «Прибыльный карантин или как военным разпродают гуманитарный груз», после чего на официальном сайте Министерства обороны Украины от исполнительных лиц получили смешные оправдания о их безупречности и патриотизме к обеспечению коллег врачей, средствами индивидуальной защиты от смертельного вируса, унесшего уже не одну жизнь.

Какое же удивление было у большинства военных, волонтеров и просто честных граждан Украины плательщиков 3% военного сбора, когда сотрудники ГБР 19 августа задержали того самого порядочного офицера с поличным на передаче второй части денег в сумме «всего» одного миллиона гривен, а также после давления с офиса Президента на следователей им пришлось рассекретить материалы следствия и опубликовать видео материалы по факту получения миллионной взятки на масках для военных врачей прямиком с самолета «Мрия» по заоблачной цене в 6,50 грн, при том как цена на украинском рынке уже была стабильных 3 гривны.

Но это сегодня , а вчера – Командующий медицинских сил ВСУ генерал-майор Хоменко Игорь Петрович, своим патроном покровителем Главнокомандующим ВСУ генерал-полковником Хомчаком Русланом Борисовичем за такую доблесть в полном обеспечении медицинских (непонятных) сил Украины даже к государственной награде подавался, в виде Ордена Богдана Хмельницкому, с инсайдерских источников Указ Президента на него подписан был!

Не зря же он, Хоменко И.П. прикрывает похождения Хомчака Р.Б. от гражданской жены (15 лет совместной жизни) в затянувшихся совещаниях и командировках, поэтому COVID-19 новая пассия Хомчака Анна Коваленко тоже лечит! Просто служебный роман! Как бы чего не вышло. Или такое любвеобилие первых лиц страны также вирусное заболевание, либо…

Но впрочем повесть наша не о том:

- О ханжестве чиновников и руководителей государства первого уровня Офиса Президента Украины (далее — ОПУ);

- все продолжающем не реформируемом генеральском воровстве;

- об уничтожении понятий «коллега» и «честь офицера».

Так вот продолжение, на которое мы просим обратить внимание сотрудников правоохранительных органов!

В армии если не знаешь, что делать — делай как написано в Уставе!

И так стало смешно и противно за Президента, который поверил в сказки двух доблестных «боевых» генералов: главнокомандующего всеми Вооруженными Силам Украины генерала Хомчака Р.Б. и командующего медицинской службы ВСУ генерала Хоменко Игоря, что они не виновны и были не в курсе, а дважды подписанный генералом Хоменко И.П. договор, так это просто формальность — подсунули, типа не виноват я, это все полковник Фурдык, он меня заставил!

Хомчак как мог «отмазывал» и показывал всю святость друга Президенту после миллиончика, но с наградой решили повременить, да и звание новое не дали. Типа в углу – наказан! Сиди, думай, выкручивайся сам!

В принципе у Зе!команды так принято – каждый сам себе бюджет пилит, при чем тут «команда»? Хотя у Тимура (писателя Гайдара) то же была команда!

И как-то странно, наши два Х… решили выкрутиться:

Резко, у дежурного офицера (он на посту всем ключи выдает) диагностировали COVID-19, мировая пандемия, не придраться! Адвокаты Хоменко порекомендовали.

Странно, что сразу после выхода с отпуска, Хоменко продлил его на 2 дня, за счет командировочных дорожных в Одессу. Все ради того, чтобы не получить отстранение от занимаемой должности и повестку!

И, о чудо: подтвердили Игорю Хоменко в родном-то Национальном военном клиническом центре (до назначения на должность командующего медицинских сил Хоменко был главным хирургом в нем), лаборанты на карандаше, не говоря, о начальниках всех центров и госпиталей на строгом ошейнике у него, чуть что, сразу угроза парнями с лихих 90-х! Неугодных снимем по любому поводу! Нет повода – устроим пару тренировочных развертываний «Потемкинских деревень»! Затем проверит командующий ЗСУ — почему на учениях не все ранены? Нужно ближе к реалиям стремиться! А то, что палатки с 70-х не поменяны, приказы остались на уровне 40-х на фоне дронов и спутников Илонна Маска. Вот и повод нашелся.

Волонтеров, которые за правду с 2014 года борются, — разогнал. Дабы под ногами не мешались и лишнего не болтали.

Адвокаты Хоменко быстренько на все инстанции прошение слезное накатали: -так то и так, Хоменко болен страшно заразным вирусом «Ковидятина-19»! Он чист как белый лист перед законом! Рад бы прийти и все самостоятельно объяснить, клевету и про напраслину, наводимую на него его подчиненными, «масочными» казнокрадами миллионов! Он, Хоменко, по таким мелочам не тырит, поделив на всех себе нечего оставить. Вот дань с хирургов и аспирантов собрать это другое дело. Не вычислить!

Но героя постигла беда: опасаясь за здоровье следователей, Хоменко, удивительным образом находясь на карантине или самоизоляции, по крайней мере, так подали адвокаты его невозможность появиться к следователю на допрос, ежедневно решает служебные вопросы, навещает Главнокомандующего ВСУ Генерала Хомчака Р.Б. – который с диагнозом COVID-19 и пневмонией средней тяжести без средств индивидуальной зашиты, только в одной маске (просим заметить – хирургической, а не трехслойной, им купленной с откатом в миллион у компании, приближенной к Офису Президента), а затем принимает пациентов и оперирует. И совсем не бесплатно. Уж больно денежки нужны на выкуп, чтобы не слили!

На операции он не один: рядом коллектив трусливых офицеров, которые бояться отказать и носят ему деньги, к тому же заставляют медсестер стоять по пять часов рядом типа с контактным.

Так что господа из ДБР приезжайте и берите показания у Хоменко — он не вирусный, хотя у него другая неизлечимая зараза: враньё, лесть и воровство. Все качества, которые любит наша украинская новая власть. С наших налогов Хомчаку, Хоменко и Ко немаленькие зарплаты получаются, да и хочется еще верить в сказки.

Пока не уехал, а то Президент в самолет посадит и бортом №1 лично вывезет куда-то в Прибалтику или Турцию, Боря Баум договориться.

К тому же у Хоменко после ПЦР на COVID-19 — положительного, через три дня ПЦР дал уже — отрицательный результат, как бы чего не вышло.