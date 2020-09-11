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Главная » Мир » Спорт
18:28 11 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Серфингистка из Бразилии покорила волну рекордной высоты

Майя Габейра побила свой собственный мировой рекорд по покорению самой большой волны среди женщин.

33-летняя спортсменка оседлала водяной гребень высотой 22,40 метра, сообщает пресс-служба Мировой лиги серфинга (WSL).

Достижение было установлено на знаменитом пляже Прайя-ду-Норте в португальском городе Назаре.

Предыдущий рекорд – 20,72 метра – также принадлежал бразильянке и был установлен ею на том же пляже два года назад. Рекорд мира среди мужчин удерживает бразилец Родриго Кокс – 24,38 метра.

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Тэги: рекорд, серфинг

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