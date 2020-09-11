Японская футболистка будет играть в мужской команде
Чемпионка мира по футболу в составе сборной Японии Юки Нагасато будет выступать за полупрофессиональную мужскую команду «Хаябуса Элевен».
Она стала первой футболисткой в Японии и одной из очень немногих в мире, кто будет играть наравне с мужчинами.
33-летная спортсменка на протяжении трех последних лет выступала в США за «Чикаго Ред Старз», но недавно вернулась на родину, перейдя в «Хаябуса Элевен» на правах аренды. К началу нового сезона она планирует вновь перебраться за океан.
Нагасато начинала карьеру в Японии, а в 2010 году отправилась в Европу, где большую часть времени выступала в Германии.
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