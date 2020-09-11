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18:49 11 Сентября 2020 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Как выбрать пылесос?

Казалось бы, сложно даже представить, что этот вопрос ставит в тупик практически каждого, кто становится перед нелегким выбором. Давайте же подумаем вместе.

Итак, выбирая новый качественный пылесос, вы должны понимать, что главными критерями выбора является его мощность, фирма-производитель, тип уборки и сбора мусора. Давайте ближе к теме.

Мощность

Если вам необходимо регулярно и много убирать, поскольку помещение, в котором производится уборка, по каким-либо причинам быстро загрязняется, выбирайте пылесос средней мощности или самую мощную модель – в противном случае, пылесос может не прослужить долго.

Для маленьких квартир обычно хватает маломощных моделей.

Производитель

Мы интересовались у мастеров бытовой техники, и они утверждают, что наиболее надежный пылесос – европейского и американского производства, а вот «азиаты» не всегда скрупулезно подходят к сборке клинингового устройства. Кроме того, комплектующие для замены узлов в сервисных центрах, как правило, имеются от европейских производителей, а с китайскими может возникнуть проблема.

Тип пылесоса

Пылесосы делятся на:

- безмешковые;

- мешковые;

- с аквафильтром.

Если первые отличаются только удобством сбора мусора, да еще тем, что при полном мешке пылесос справляется со своими задачами хуже, то аквафильтр – настоящая революция в пылесосах.

В таких устройствах имеется два резервуара – для разбрызгивания воды и сбора мусора в воду. Вылить содержимое пылесоса можно в унитаз, а чистая вода поможет убрать комнату тщательнее – с эффектом мытья.

Минусы моющих пылесосов – громоздкая конструкция и внушительный вес, ими нельзя мыть паркет и ковры с натуральным ворсом, а после уборки поверхности остаются слегка влажными.

Тип уборки

Собственно, влажная или сухая – решать тоже вам. Отметим лишь, что владельцы животных с длинной шерстью точно порадуются возможности сделать влажную уборку, однако если придется убирать только пыль, то вполне достаточно обычного пылесоса.

Напоследок заметим, что «навороченные» модели с аквафильтром и прочими удобствами в итоге прослужат значительно меньше – со временем прокладки и резинки ссохнутся, и соседство электричества с водой сделают свое дело.

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