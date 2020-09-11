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Главная » Украина » Политика
11:00 11 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президенту МАУ назначили залог в 5,25 млн грн

Следователи НАБУ утверждают, что в 2014-2019 годах Дыхне передавал в аренду помещения аэропорта коммерческим структурам, не имея на то права.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в 5,25 млн грн. бывшему директору государственного международного аэропорта Борисполь Евгению Дыхне, который в настоящее время является президентом компании Международные авиалинии Украины. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщило издание Лига.

Залог за Дыхне внесет авиакомпания. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, причинившем убытки на 16,5 млн грн госпредприятию.

Следователи НАБУ утверждают, что в 2014-2019 годах Дыхне передавал в аренду помещения аэропорта коммерческим структурам, не имея на то права.

Бывший директор Борисполя отрицает злоупотребления и намерен доказать свою невиновность в ходе судебного процесса.

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Тэги: суд, мау, залог, НАБУ

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