В мире антирекорд по приросту COVID-19

За последние сутки по всему миру было зафиксировано более 300 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что является наибольшим числом за время пандемии.

С начала пандемии в мире подтвердили 28 333 862 случаев заражения коронавирусом. При этом за прошедшие сутки было выявлено 302 593 заболевших, что является наивысшим показателем за все время. Это следует из данных на Worldometers.

За сутки больше всего COVID-19 диагностировали в Индии (96 760 случаев). За ней – Бразилия (40 431), США (38 811), Аргентина (11 9055), Испания (10 764), Франция (843), Колумбия (7808), Перу (7291) и Россия (5363).

Всего в мире за сутки выздоровели 240 900 пациентов (днем ранее – 270 059), скончались 5992 человека (накануне – 6222). За все время пандемии в мире выявили 28 333 662 заболевших, 20 347 150 выздоровевших и 913 988 умерших.

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