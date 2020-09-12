НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
00:36 12 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Посол Украины направил МИД Беларуси ноту протеста

Посол Украины направил в Министерство иностранных дел Беларуси ноту в связи с нарушением Венской конвенции.

Поводом для этого стал обыск машины посла Игоря Кизима, который возвращался из Киева после консультаций в МИД Украины в Минск, на белорусской границе.

На границе посол предупредил белорусских пограничников, что их требования не соответствуют Венской конвенции о дипломатических отношениях, и заявил, что напишет ноту в МИД в случае ее нарушения. Но это не остановило пограничников, и они провели обыск авто.

Пограничный комитет Беларуси опубликовал видео осмотра машины посла и отрицал при этом нарушение конвенции.

Венская конвенция предусматривает неприкосновенность имущества и транспорта дипломатов.

Источник:
Тэги: посол, Республика Беларусь

Новости по теме

МВФ отказался давать Беларуси деньги

Власти не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу предоставления экстренного финансирования.

Сейм Литвы назвал Тихановскую законным представителем народа Беларуси

Среди авторов постановления – министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и председатель парламента Викторас Пранцкетис.

Белоруссий МИД обвинил посла России в разрушении отношений между двумя странами

В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь обвинили посла России Михаила Бабича в том, что он «разрушает отношения двух стран».

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты