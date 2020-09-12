Посол Украины направил МИД Беларуси ноту протеста
Посол Украины направил в Министерство иностранных дел Беларуси ноту в связи с нарушением Венской конвенции.
Поводом для этого стал обыск машины посла Игоря Кизима, который возвращался из Киева после консультаций в МИД Украины в Минск, на белорусской границе.
На границе посол предупредил белорусских пограничников, что их требования не соответствуют Венской конвенции о дипломатических отношениях, и заявил, что напишет ноту в МИД в случае ее нарушения. Но это не остановило пограничников, и они провели обыск авто.
Пограничный комитет Беларуси опубликовал видео осмотра машины посла и отрицал при этом нарушение конвенции.
Венская конвенция предусматривает неприкосновенность имущества и транспорта дипломатов.
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