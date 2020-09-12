США не считают Лукашенко законно избранным президентом

Соединённые Штаты «в ближайшие дни» введут санкции против лиц из окружения Александра Лукашенко и, возможно, другие санкционные меры.

Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн подтвердил, что США не считают легитимным переизбрание Лукашенко на пост президента на выборах 9 августа, которые в Вашингтоне не признали ни свободными, ни честными.

Кроме того, США решительно осуждают насилие со стороны белорусских властей против участников акций протеста и представителей оппозиции.

Бигэн не привел подробностей о санкциях, но сказал, что США обсуждают их с партнерами по ЕС.

В США сейчас продолжают действовать санкции против 17 высокопоставленных белорусских представителей, включая Лукашенко.

Бигэн вновь заявил, что США выступает за проведение повторных, на этот раз честных и прозрачных, выборов в Беларуси.

Он также выразил недоумение по поводу поддержки, которую, по его словам, Россия оказывает режиму Лукашенко.

«Если Кремль будет продолжать такую политику, он рискует тем, что белорусский народ, у которого нет никаких враждебных чувств к России, начнет выступать против Москвы», – сказал он.

Замгоссекретаря призвал президента России Владимира Путина на встрече с Лукашенко в Москве 14 сентября поднять вопрос об освобождении политзаключенных и прекращении насилия по отношению к участникам протестов.

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