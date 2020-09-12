Еще одна арабская страна признала Израиль

Президент США Дональд Трамп назвал готовящуюся сделку между Израилем и Бахрейном «очередным историческим прорывом».

Трамп опубликовал на своей странице официальное трехстороннее заявление о том, что договоренность была достигнута 11 сентября на переговорах с участием президента США, короля Бахрейна Хамада бин Исы аль-Халифы и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Это исторический прорыв в деле установления мира на Ближнем Востоке. Установление прямого диалога и связей между этими двумя динамично развивающимися обществами и продвинутыми экономиками продолжит позитивные трансформации Ближнего Востока и будет способствовать усилению стабильности, безопасности и процветания в регионе», – говорится в заявлении.

Стороны согласились установить дипломатические отношения в полном объеме.

«Наши два больших друга Израиль и королевство Бахрейн согласились заключить мирный договор. Вторая арабская страна за 30 дней согласилась помириться с Израилем!» – написал президент США.

Король Бахрейна также принял приглашение на церемонию подписания соглашения между ОАЭ и Израилем об установлении дипломатических отношений, которая пройдет 15 сентября в Белом доме в Вашингтоне.

Тэги: Израиль, арабы