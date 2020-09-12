Главред «Украинской правды» Мусаева об интервью с Пальчевским: Говорил мне, что я по-узбекски на него смотрю

Десять лет назад украинский бизнесмен и политик Андрей Пальчевский в интервью журналистке Севгиль Мусаевой комментировал ее внешность и национальность.

Десять лет назад украинский бизнесмен и политик Андрей Пальчевский в интервью журналистке Севгиль Мусаевой комментировал ее внешность и национальность. Об этом главред «Украинской правды» рассказала в связи с недавним инцидентом в ходе интервью политика «ВВС Україна».

После интервью бизнесмена, политика и телеведущего Андрея Пальчевского журналистам «ВВС Україна» главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева на своей странице в Facebook рассказала о своем опыте общения с ним.

«Пересмотрела интервью Пальчевского ВВС. И вспомнила о своем забавном опыте. Год 2010, Пальчевский – заместитель министра спорта, всплывает скандал о российском паспорте. Мы с [журналистом] Алексеем Бойко приходим на интервью и с порога Пальчевский отвешивает комментарий по поводу нашей с Лешей узкоглазости. Я начинаю задавать вопросы о гражданстве и Пальчевский взрывается. Сначала говорит мне, что я по-узбекски на него смотрю, а когда я говорю, что я вообще-то крымская татарка делает комментарий о том, что татары устроили в Кафе самый большой невольничий рынок в Европе», – рассказала Мусаева.

Она отметила, что интервью было записано, однако потом Пальчевский отказался его согласовывать.

«Мы его все равно опубликовали. Через пару недель Пальчевского уволили», – добавила журналистка.

Пересмотрела интервью Пальчевского ВВС. И вспомнила о своём забавном опыте. Год 2010, Пальчевский -заместитель министра… Опубликовано Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva Четверг, 10 сентября 2020 г.

Пальчевский обвинил журналистку «ВВС Україна» Диану Курышко в неточном цитировании его слов. В ходе интервью журналистка упомянула сказанную Пальчевским фразу о «воссоединении» украинского и российского народов. «Чем больше и грубее вы будете ругать Украину, тем дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения», – говорил политик 22 марта 2019 года в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1″ пропагандистке Ольге Скабеевой. В интервью «ВВС Україна» он заявил, что не употреблял слово «воссоединение». «Если ваша цитата ложная, вы целуете подол своего платья и говорите: «Простите за ложь», – сказал Пальчевский Курышко.