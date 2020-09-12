МКС грозит столкновение с американским спутником

BRICSat-2 – коммуникационный экспериментальный спутник. Он был выведен на орбиту в 2019 году ракетой компании SpaceX Falcon Heavy.

Орбита Международной космической станции (МКС) будет скорректирована, чтобы гарантированно избежать столкновения с космическим спутником США. Об этом сообщает Роскосмос в субботу, 12 сентября.

«В понедельник, 14 сентября 2020 года, в 02:23 по московскому времени прогнозируется сближение Международной космической станции с американским спутником BRICSat-2, превратившимся в так называемый «космический мусор», – говорится в сообщении.

По данным Роскосмоса, специалисты подтверждают необходимость маневра уклонения станции от опасного предмета, оценив вероятность этого события.

«Маневр уклонения может быть запланирован в период с 00:00 до 01:00 по московскому времени 14 сентября 2020 года. Специалисты госкорпорации «Роскосмос» продолжают мониторинг данной ситуации», – добавили в корпорации.

BRICSat-2 – коммуникационный экспериментальный спутник (кубсат), оператором которого являлись ВМС США, был выведен на орбиту в 2019 году ракетой компании SpaceX Falcon Heavy.

В Роскосмосе заявили, что «неоднократно обращали внимание партнеров на новые угрозы в космическом пространстве, которые возникают в связи с созданием низкоорбитальных спутниковых группировок, и предлагает выработать необходимый регламент взаимодействия».

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