В Киеве задержан россиянин, стрелявший в двух жителей Украины
Организатором стрельбы возле кафе в Украинке оказался 32-летний гражданин России, который уже имел проблемы с законом.
Полиция задержала в Киеве основного организатора стрельбы в городе Украинка, в результате которой были ранены два человека. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в субботу, 12 сентября.
Указано, что организатором стрельбы возле кафе в Украинке оказался 32-летний гражданин Российской Федерации, который уже имел проблемы с законом.
По данным полиции, именно этот мужчина прибыл из столицы и во время конфликта из травматического оружия ранил двух жителей Украинки.
Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему объявили подозрение в хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
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