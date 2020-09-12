В Украине новый рекорд смертности от коронавируса
Сейчас коронавирусом болеют более 80 тысяч украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 690.
В Украине за минувшие сутки обнаружили 3 103 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончались 72 человека – это новый антирекорд, сообщает Министерство здравоохранения в субботу, 12 сентября.
Сегодняшний показатель по заболевшим немного ниже вчерашнего, когда сообщалось о 3 144 инфицированных. Это первое снижение после шести суток подряд. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 151 859. Число жертв – 3 148.
За последние 24 часа всего больных обнаружили в Киеве (428), Харьковской области (292), Тернопольской области (280) и Одесской области (225).
При этом за сутки выздоровели 1 341 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 68 346. Сейчас коронавирусом болеют 80 365 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 690.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Винницкая обл – 4756 (+66)
- Волынская обл – 6224 (+63)
- Днепропетровская обл – 3176 (+83)
- Донецкая обл – 2026 (+84)
- Житомирская обл – 4194 (+139)
- Закарпатская обл – 8532 (+79)
- Запорожская обл – 2242 (+106)
- Ивано-Франковская обл – 11083 (+130)
- Кировоградская обл – 892 (7)
- Киев – 16951 (+428)
- Киевская обл – 6750 (+102)
- Львовская обл – 16774 (+148)
- Луганская обл – 562 (+30)
- Николаевская обл – 1929 (+78)
- Одесская обл – 9382 (+225)
- Полтавская обл – 1161 (31)
- Ровенская обл – 10369 (+152)
- Сумская обл – 2323 (+94)
- Тернопольская обл – 8657 (+280)
- Харьковская обл – 12404 (+292)
- Херсонская обл – 596 (+20)
- Хмельницкая обл – 3850 (+155)
- Черновицкая обл – 11988 (+141)
- Черкасская обл – 2384 (90)
- Черниговская обл – 2654 (+80)
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