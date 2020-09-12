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11:00 12 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Конго 50 человек погибли при золотого рудника

Причиной обвала шахты стали проливные дожди, заявили в местной неправительственной организации.

На востоке Демократической Республики Конго обвалилась шахта на золотом руднике Детройт, жертвами трагедии стали по меньшей мере 50 человек. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что кустарный рудник, на котором произошел обвал, принадлежит канадской компании Banro Corporation.

По данным местной неправительственной организации, причиной обрушения стали проливные дожди. Горняки оказались заблокированными в трех колодцах во время добычи золота.

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Тэги: жертвы, Конго, обрушение, рудник

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