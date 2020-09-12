У берегов Японии произошло сильное землетрясение
Подземные толчки ощущались в префектурах на северо-востоке и востоке страны, включая Токио.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-востоке Японии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в субботу, 12 сентября.
Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане у побережья префектуры Мияги. Очаг залегал на глубине более 32 километров под океанским дном.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Подземные толчки также ощущались в ряде префектур на северо-востоке и востоке страны, включая Токио. Угроза цунами не объявлялась.
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