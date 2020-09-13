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00:47 13 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Индейцы Амазонии убили бразильского ученого

В Бразилии погиб Риели Францискато – ведущий бразильский специалист по так называемым «неконтактным племенам».

Он был убит стрелой аборигена, попавшей ему в сердце.

Риели Францискато, сопровождаемый полицейскими, попытался приблизиться к представителям неизвестного племени, которое не вступает в контакты с внешним миром. Аборигены обстреляли из луков приблизившуюся к ним группу. Полицейские успели спрятаться за машиной, а Францискато получил ранение.

По словам одного из сопровождавших, ученый успел вытащить стрелу из груди, пробежал около 50 метров и упал. Он был доставлен в ближайшую больницу, но спасти его не удалось.

Риели Францискато было 56 лет. Он работал в Национальном фонде индейцев Бразилии. Исследователь занимался изучением жизни и защитой племен региона, которые не вступают в контакт с внешним миром.

Коллеги Францискато считают, что спровоцировать аборигенов могло присутствие полицейских.

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Тэги: Бразилия, индейцы

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