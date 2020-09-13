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02:51 13 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Конор Макгрегор задержан на Корсике по подозрению в сексуальном насилии

Представитель Макгрегора сказал порталу TMZ, что тот категорически отрицает все обвинения и был отпущен после объяснений.

В четверг, 10 сентября, в полицию было подано заявление, после чего Макгрегора допросили и задержали, говорится в заявлении гособвинителя.

«После жалобы… на действия, которые можно описать как попытка сексуального насилия и непристойного обнажения, Конор Энтони Макгрегор стал фигурантом слушаний в жандармерии», – сказано в сообщении прокуратуры.

Никаких других деталей обвинения или подробностей о пострадавших не сообщается.

Ирландец Макгрегор к 32 годам стал одним из самых известных в мире бойцов смешанных единоборств, у него целая армия фанатов по всему миру, в том числе в России. Он стал первым чемпионом сразу в двух весовых категориях в истории самой престижной организации этого спорта UFC.

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Тэги: сексуальное насилие, Конор Макгрегор

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