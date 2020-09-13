В Иране казнили чемпиона по борьбе

В Иране исполнили смертный приговор в отношении борца и бойца смешанного стиля 27-летнего Навида Афкари.

Спортсмена признали виновным в убийстве охранника и в участии в антиправительственных акциях протеста в 2018 году.

Якобы Афкари признался в совершении преступления. В то же время, как отмечает информагентство SID со ссылкой на правозащитные организации, эти признания были получены во время пыток.

Президент МОК Томас Бах написал письма аятолле Али Хаменеи и президенту Ирана Хасану Роухани с просьбой о помиловании Навида Афкари.

Дело вызвало международный резонанс. В защиту Афкари выступали президент США Дональд Трамп и президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. Всемирный профсоюз спортсменов призвал исключить Иран из мирового спорта, если смертный приговор будет исполнен.

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