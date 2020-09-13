Украинские пограничники взяли под усиленную охрану границу с Беларусью

Государственная пограничная служба Украины проводит усиленные меры безопасности на украинско-белорусской границе.

В Госпогранслужбе отметили, что по состоянию на 13 сентября ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой и стабильной.

Украинские силовики отмечают, что хотят предупредить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами лиц.

Сейчас проводится непрерывное патрулирование пограничными нарядами со служебными собаками, ведется наблюдение с технических постов, применяются средства наблюдения, автомобильный и авиационный транспорт.

ГПСУ собирает и учитывает всю имеющуюся информацию, которая может влиять на состояние охраны государственной границы. В оперативно-служебной деятельности активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов.

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