На Херсонщине архимандрит УПЦ МП перешел в ПЦУ

В Православную церковь Украины приняли архимандрита Варсонофия (Подыму), который до того служил в УПЦ Московского патриархата.

«Сердечно поздравляю архимандрита Варсонофия (Подыму), присоединившегося к Православной церкви Украины, в штате клириков Херсонской епархии. Рад его выбору», – сообщил епископ ПЦУ Никодим.

По его словам, отца Варсонофия он знает «с прошлых лет как священнослужителя творческого, неравнодушного, энергичного, нетривиального».

И, конечно, хотелось бы, и молюсь за это, чтобы он нашел себя в нашей епархии и мог воплотить у нас свои лучшие замыслы», – добавил Никодим.

Тэги: УПЦ МП, ПЦУ