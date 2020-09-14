На Херсонщине архимандрит УПЦ МП перешел в ПЦУ
В Православную церковь Украины приняли архимандрита Варсонофия (Подыму), который до того служил в УПЦ Московского патриархата.
«Сердечно поздравляю архимандрита Варсонофия (Подыму), присоединившегося к Православной церкви Украины, в штате клириков Херсонской епархии. Рад его выбору», – сообщил епископ ПЦУ Никодим.
По его словам, отца Варсонофия он знает «с прошлых лет как священнослужителя творческого, неравнодушного, энергичного, нетривиального».
И, конечно, хотелось бы, и молюсь за это, чтобы он нашел себя в нашей епархии и мог воплотить у нас свои лучшие замыслы», – добавил Никодим.
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