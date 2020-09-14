Футбольный матч российской премьер-лиги отменен из-за коронавируса
Матч между «Ротором» и «Краснодаром», который должен был состояться в воскресенье, отменен из-за массовых случаев заболевания в волгоградской команде.
В субботу в «Роторе» было выявлено семь случаев заражения, заболевшие игроки были изолированы, при этом в клубе заявляли, что здоровых футболистов хватит на то, чтобы заполнить заявку на предстоящую игру.
Однако утром в воскресенье в «Роторе» провели повторное тестирование, по итогам которого были выявлены новые случаи заболевания. В связи с этим руководство РПЛ отменило игру, объяснив решение невозможностью обеспечить безопасность ее проведения.
О том, будет ли матч перенесен или же «Ротору» засчитают техническое поражение, пока не сообщается.
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