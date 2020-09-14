Британские истебители перехватили два российских самолета у берегов Шотландии
Истребители военно-воздушных сил Великобритании Typhoons перехватили два российских самолета у берегов Шотландии.
Истребители начали действовать после того, как российские Ту-142 вошли в контролируемую Соединенным Королевством зону международного воздушного пространства.
В Минобороны Великобритании отметили, что российские самолеты идентифицировали как самолеты морской разведки и противолодочной обороны.
Новости по теме
Американские военные перехватили шесть российских военных самолетов у побережья Аляски. В операции перехвата участвовали истребители F-22.
Часть маршрутов авиакомпания предполагает возобновить позднее, в зимний сезон 2020-2021 годов.
Американский авиакосмический концерн Boeing за январь не оформил ни одного нового заказа на самолеты впервые с 1962 года