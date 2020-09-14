Британские истебители перехватили два российских самолета у берегов Шотландии

Истребители военно-воздушных сил Великобритании Typhoons перехватили два российских самолета у берегов Шотландии.

Истребители начали действовать после того, как российские Ту-142 вошли в контролируемую Соединенным Королевством зону международного воздушного пространства.

В Минобороны Великобритании отметили, что российские самолеты идентифицировали как самолеты морской разведки и противолодочной обороны.

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