На марше протеста в Минске задержали более 400 человек
Протестующие собирались колоннами пройти к резиденции президента Александра Лукашенко.
В разных районах Минска задержаны более 400 участников акции «Марш героев: идем на Дрозды», в рамках которой протестующие собирались колоннами пройти к резиденции президента Александра Лукашенко. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
В ведомстве отметили, что участники акций «использовали флаги и другую символику, незарегистрированную в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного».
В целом по стране, согласно сообщению МВД, зафиксировано 17 «очагов протестной активности».
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