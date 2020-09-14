Украина передаст в суд в Гааге новые доказательства военных преступлений России
Речь идет о нарушении российским военным руководством договоренностей о «зеленом коридоре» для выхода украинских сил под Иловайском.
Офис Генпрокурора Украины вскоре передаст Офису прокурора Международного уголовного суда в Гааге новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей о «зеленом коридоре» для выхода украинских сил под Иловайском.
Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.
«По Иловайску в ближайшее время передадим в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения российскими военными военных преступлений. В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей относительно «зеленого коридора» для выхода украинских сил под Иловайском», – сказал Мамедов.
Он отметил, что в предыдущем сообщении в офис прокурора МУС речь шла о внесудебных казнях украинских военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево.
«Также в нем освещалась практика ведения Россией боевых действий «чужими руками», то есть привлечения к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований», – добавил Мамедов.
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