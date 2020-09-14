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07:53 14 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путин «ошеломлен» масштабами белорусских протестов, – СМИ

Москва не доверяет Лукашенко, однако она не может допустить прихода к власти оппозиции через уличные протесты.

Президент России Владимир Путин был «ошеломлен» масштабами протеста в Белоруссии, но при этом уверен, что акции протеста не приведут к свержению Александра Лукашенко, пишет Bloomberg со ссылкой на пять собеседников, близких к Кремлю.

Москва не доверяет Лукашенко, однако она не может допустить прихода к власти оппозиции через уличные протесты. Кремль будет поддерживать Лукашенко, поощряя его шаги к постепенной передаче власти, отмечает агентство.

После выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста. Согласно утвержденным итогам ЦИК, за Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую – 10,12%. Оппозиция заявила о фальсификациях, отметив, что итоги голосования диаметрально противоположные. После этого по всей республике начались забастовки и протестные шествия.

Путин ранее заявил, что признает легитимность выборов президента Белоруссии, а Александра Лукашенко – их победителем.

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Тэги: СМИ, Путин, акции протеста, Республика Беларусь

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