Путин «ошеломлен» масштабами белорусских протестов, – СМИ
Москва не доверяет Лукашенко, однако она не может допустить прихода к власти оппозиции через уличные протесты.
Президент России Владимир Путин был «ошеломлен» масштабами протеста в Белоруссии, но при этом уверен, что акции протеста не приведут к свержению Александра Лукашенко, пишет Bloomberg со ссылкой на пять собеседников, близких к Кремлю.
Москва не доверяет Лукашенко, однако она не может допустить прихода к власти оппозиции через уличные протесты. Кремль будет поддерживать Лукашенко, поощряя его шаги к постепенной передаче власти, отмечает агентство.
После выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста. Согласно утвержденным итогам ЦИК, за Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую – 10,12%. Оппозиция заявила о фальсификациях, отметив, что итоги голосования диаметрально противоположные. После этого по всей республике начались забастовки и протестные шествия.
Путин ранее заявил, что признает легитимность выборов президента Белоруссии, а Александра Лукашенко – их победителем.
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