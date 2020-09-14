Покупка на девять миллионов гривен совершенная при Кравцове, тщательно скрывалась – ее оформили без тендера через страховую фирму.

Прошлое руководство Укрзализныци вместо ремонта поезда закупило два лимузина Audi А8 Long по 4,5 миллиона гривен каждый. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщил член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко на своей странице в Facebook.

«Вопиющая история, которая произошла в Укрзализныце. Вместо ремонта дизель-поезда деньги перебросили на закупку двух лимузинов Audi А8 Long по 4,5 миллиона гривен каждый. Закупка произошла при прошлом руководителе УЗ Кравцове и тщательно скрывалась – покупку оформили без тендера, а купили через страховую фирму, учредителем которой значится филиал Одесская железная дорога», – написал Лещенко.

По его словам, машины перебросили на баланс Одесской дороги, однако их боялись эксплуатировать из-за начавшегося резонанса. В итоге, машины стояли в гараже, припадали пылью, на одной из них испортился аккумулятор.

Лещенко добавил, что машины якобы предназначалась для обслуживания одного из первых лиц Украины времен прошлой власти.

Член набсовета сообщил, что в Укрзализныце назначили аудиторскую проверку этой закупки. Но результаты проверки полгода не передавали в правоохранительные органы.

По его словам, в начале июля набсовет потребовал это сделать, но спустя месяц оказалось, что «ничего не случилось».

Он добавил, что после очередного письма в конце августа материалы все-таки были переданы в НАБУ.

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