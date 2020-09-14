В 2021 году на украинские дороги потратят 150 млрд грн

Общие расходы на дорожное хозяйство в 2021 году должны достичь 150 млрд грн, по данным Минфина Украины.

Расходы госбюджета на дорожное хозяйство в 2021 году вырастут на 16%, до 150 млрд грн. Об этом в понедельник, 14 сентября, заявил министр финансов Сергей Марченко на брифинге, сообщило информагентство УНИАН.

«Кроме прямых расходов госбюджета, мы предусматриваем направление значительного объема госгарантий именно на эту сферу. Общие расходы на дорожное хозяйство должны достичь 150 млрд грн», – сказал он.

Напомним, советник премьер-министра Юрий Голик сообщил, что лидером по использованию денег из Дорожного фонда стала Днепропетровская облгосадминистрация.

Она смогла освоить 96,76% из выделенных на регион средств. Также среди лидеров рейтинга харьковская область – 93,2%, Винницкая – 85,5%.

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