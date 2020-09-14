Над Украиной будут регулярно летать бомбардировщики США

Сегодня американские бомбардировщики под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря.

Три стратегических бомбардировщика В-52Н Военно-воздушных сил США в понедельник, 14 сентября, патрулировали воздушное пространство Украины. В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что теперь такие патрулирования будут регулярными.

Отмечается, что бомбардировщики под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий со странами-партнерами в сфере коллективной безопасности.

«Такие патрулирования будут носить регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании. Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России», – говорится в сообщении.

В командовании ВВС Украины отметили, что стратегические партнеры Украины в очередной раз намекают российскому руководству, что не оставят Украину наедине и не дадут превратить Черное и Азовское моря во внутренние озера РФ.

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