Состояние Алексея Навального улучшается – его отключили от аппарата ИВЛ
Пациент смог полностью отойти от искусственной вентиляции легких и становится все более подвижным, утверждают в Charite.
Состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального улучшается. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает немецкая клиника Charite.
«Пациент смог полностью отойти от искусственной вентиляции легких. Он становится все более подвижным и уже может время от времени вставать с больничной койки», – говорится в сообщении.
Напомним, правительство Германии заявило, что Навального отравили Новичком. Тесты, проведенные в немецкой лаборатории, выявили следы «химического нервно-паралитического вещества группы Новичок».
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МИД Польши не сомневается в достоверности информации, озвученной ранее главой немецкого правительства.
Но Вашингтон пока не получил от Берлина документов об отравлении Навального. Они поступят в ближайшие несколько дней.
Страны-члены ЕС и НАТО обсудят ситуацию и в рамках договоренностей с Россией определятся с общей реакцией, отметила Меркель.