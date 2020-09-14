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19:30 14 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Состояние Алексея Навального улучшается – его отключили от аппарата ИВЛ

Пациент смог полностью отойти от искусственной вентиляции легких и становится все более подвижным, утверждают в Charite.

Состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального улучшается. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает немецкая клиника Charite.

«Пациент смог полностью отойти от искусственной вентиляции легких. Он становится все более подвижным и уже может время от времени вставать с больничной койки», – говорится в сообщении.

Напомним, правительство Германии заявило, что Навального отравили Новичком. Тесты, проведенные в немецкой лаборатории, выявили следы «химического нервно-паралитического вещества группы Новичок».

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Тэги: Навальный, выздоровление, ивл

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