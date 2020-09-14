Лукашенко – Путину: Надо держаться с нашим братом
Белорусский президент поблагодарил российского за поддержку после выборов, отметив, что Минск и Москва «выдержали урок».
События в Беларуси показали, что «надо тесней держаться со старшим братом», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в понедельник, 14 сентября.
По его словам, события в Беларуси – это очень серьезный урок, который и Москва, и Минск выдержали.
«Экономика лежит в основе всего. И мы всегда придерживались этой линии. А эти события показали, надо теснее держаться с нашим братом», – сказал он.
Лукашенко отметил, что Россия и Беларусь должны спланировать совместные военные учения на годы вперед.
Президент Беларуси поблагодарил Путина за поддержку после выборов.
«Прежде всего хочу вас поблагодарить – это естественно, все это прекрасно понимают, – поблагодарить не за то, что мы исполняем договоры, это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески, поэтому я лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время», – сказал он.
Также Лукашенко поблагодарил Путина за то, что он «продемонстрировал, что границы Беларуси – это границы Союзного государства».
Кроме того, Лукашенко поблагодарил за поставки российской вакцины от коронавируса.
В свою очередь, Путин заявил, что белорусы сами должны разобраться в ситуации, которая возникла в их стране. «Мы за то, чтобы белорусы сами, без подсказок и давления извне в спокойном режиме и диалоге разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению», – сказал он.
Также Путин считает логичным, своевременным и целесообразным предложение Лукашенко об изменениях в конституции Беларуси.
Российский президент отметил, что после совместных учений в Беларуси подразделения Вооруженных сил РФ вернутся к местам постоянной дислокации.
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