Лукашенко – Путину: Надо держаться с нашим братом

Белорусский президент поблагодарил российского за поддержку после выборов, отметив, что Минск и Москва «выдержали урок».

События в Беларуси показали, что «надо тесней держаться со старшим братом», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в понедельник, 14 сентября.

По его словам, события в Беларуси – это очень серьезный урок, который и Москва, и Минск выдержали.

«Экономика лежит в основе всего. И мы всегда придерживались этой линии. А эти события показали, надо теснее держаться с нашим братом», – сказал он.

Лукашенко отметил, что Россия и Беларусь должны спланировать совместные военные учения на годы вперед.

Президент Беларуси поблагодарил Путина за поддержку после выборов. «Прежде всего хочу вас поблагодарить – это естественно, все это прекрасно понимают, – поблагодарить не за то, что мы исполняем договоры, это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески, поэтому я лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время», – сказал он. Также Лукашенко поблагодарил Путина за то, что он «продемонстрировал, что границы Беларуси – это границы Союзного государства». Кроме того, Лукашенко поблагодарил за поставки российской вакцины от коронавируса. В свою очередь, Путин заявил, что белорусы сами должны разобраться в ситуации, которая возникла в их стране. «Мы за то, чтобы белорусы сами, без подсказок и давления извне в спокойном режиме и диалоге разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению», – сказал он. Также Путин считает логичным, своевременным и целесообразным предложение Лукашенко об изменениях в конституции Беларуси. Российский президент отметил, что после совместных учений в Беларуси подразделения Вооруженных сил РФ вернутся к местам постоянной дислокации.

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