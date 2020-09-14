Обязательной государственная аттестация будет по двум предметам – украинскому языку и математике.

С 2021 итоговая государственная аттестация по математике станет обязательной для выпускников украинских школ. Об этом сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Отмечается, что ранее выпускники могли выбирать между математикой и историей Украины.

«Государственная итоговая аттестация с 2021 года для соискателей полного общего среднего образования будет обязательной по украинскому языку, по математике. Это нововведение. Напоминаю, раньше можно было выбирать из математики или истории Украины. История Украины или иностранный язык, а также один из учебных предметов на выбор «, – рассказала Вакуленко.

При этом она подчеркнула, что все страны, которые хотят усилить свой инновационный потенциал, вводят обязательный экзамен по математике.

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