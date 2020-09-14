НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
20:45 14 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия одобрила кредит для Беларуси в $1,5 млрд

Появилась первая информация о встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая проходит в Сочи.

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи в понедельник, 14 сентября, договорились о крупном кредите, сообщает ТАСС.

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит $1,5 млрд, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне», – сказал Путин.

Также президент России предложил Лукашенко предпринять усилия для восстановления товарооборота. Путин заметил, что во всем мире между странами происходит снижение товарооборота из-за распространения коронавируса.

«Но в этой связи я полагаю, нам нужно предпринять дополнительные усилия, не только восстановить прежний докризисный уровень товарооборота и экономических отношений, но и создать предпосылки для движения вперед», – сказал российский президент.

Источник:
Тэги: Путин, Лукашенко, кредит, белаурсь

Новости по теме

Лукашенко – Путину: Надо держаться с нашим братом

Белорусский президент поблагодарил российского за поддержку после выборов, отметив, что Минск и Москва «выдержали урок».

Путин попросил «по-отечески» поговорить с Зеленским – Лукашенко

Лукашенко рассказал о просьбе Путина по Зеленскому.

Лукашенко хочет приехать к Путину в Москву

Президент РФ Владимир Путин 30 августа позвонил Александру Лукашенко. Они пообщались по телефону, в пятый раз с начала протестов в Беларуси.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты