В Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами из-за синагоги
На этот раз местные заблокировали подъезд к выгребной яме здания. В синагоге проживают около 100 паломников. Хасиды уверяют, что синагога построена законно.
Местные заявляют, что синагогу построили с нарушением строительных норм, – из-за нее в помещениях рядом потрескались стены. Также, по их словам, при строительстве захватили часть территории.
Жители жалуются на неогороженный трансформатор на 10 тысяч вольт, на который хасиды якобы льют воду.
В настоящее время местные заблокировали проезд к выгребной яме грузовым авто с дровами и не пропускали ассенизаторскую машину, которую заказали хасиды.
В синагоге проживают около 100 паломников. Хасиды уверяют, что синагога построена законно, у них есть все документы.
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