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04:53 15 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами из-за синагоги

На этот раз местные заблокировали подъезд к выгребной яме здания. В синагоге проживают около 100 паломников. Хасиды уверяют, что синагога построена законно.

Местные заявляют, что синагогу построили с нарушением строительных норм, – из-за нее в помещениях рядом потрескались стены. Также, по их словам, при строительстве захватили часть территории.

Жители жалуются на неогороженный трансформатор на 10 тысяч вольт, на который хасиды якобы льют воду.

В настоящее время местные заблокировали проезд к выгребной яме грузовым авто с дровами и не пропускали ассенизаторскую машину, которую заказали хасиды.

В синагоге проживают около 100 паломников. Хасиды уверяют, что синагога построена законно, у них есть все документы.

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Тэги: Умань, хасиды

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