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06:32 15 Сентября 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Главу белорусских католиков лишили гражданства

Белорусская власть лишила гражданства митрополита Минско-Могилевского, архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Ранее его не впустили в Беларусь.

Архиепископ направил Госпогранкомитету Беларуси письмо с требованием назвать причину запрета. В полученном ответе за подписью председателя Госпогранкомитета Беларуси Анатолия Лаппо говорится, что паспорт Кондрусевича был признан недействительным.

«Мы хотели бы сообщить Вам, что Вам не разрешили пересечь государственную границу в связи с решением, принятым органами внутренних дел объявить паспорт гражданина Республики Беларусь, который принадлежит Вам, недействительным. Вы имеете право обратиться в МВД по поводу решения о признании вашего паспорта недействительным», – сказано в письме.

Со своей стороны архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился в Министерство внутренних дел республики с просьбой прояснить ситуацию и выразил надежду на возможность скорейшего возвращения домой.

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Тэги: гражданство, католики, Республика Беларусь

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