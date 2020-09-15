Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси возглавил рейтинг Forbes.
По данным издания, Месси заработал 126 млн долларов, 92 млн из которых составила его заработная плата.
На втором месте с заработком в 117 миллионов долларов находится нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Третьем место занял нападающий ПСЖ Неймар (96 млн), а на четвертом расположился его одноклубник Килиан Мбаппе (42 млн).
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