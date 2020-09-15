Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске отменен из-за коронавируса

От участия в мировом первенстве по хоккею с мячом из-за сложной эпидемиологической ситуации отказались три команды из восьми.

Чемпионат мира по хоккею с мячом, который планировалось провести в Иркутске с 5 по 11 октября, не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом объявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Чемпионат не состоится, потому что все международные соревнования на этот период отменены», – заявил Матыцин.

Ранее от участия в мировом первенстве по хоккею с мячом из-за сложной эпидемиологической ситуации отказались три команды из восьми – сборные США, Германии и Швеции, из-за чего его проведение представлялось маловероятным. Окончательное решение об отмене турнира должна принять Международная федерация хоккея с мячом (FIB).

Тэги: хоккей с мячом, коронавирус