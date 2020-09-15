Шахтеры Кривого Рога протестуют в Киеве

У здания парламента проходит сразу четыере митинга: студентов, шахтеров, активистов и предпринимателей.

В Киеве во вторник, 15 сентября, под зданием Верховной Рады проходит сразу несколько протестов. В частности, акцию устроили шахтеры Криворожского железорудного комбината, которые бастуют с 3 сентября.

Фото с акции опубликовано на странице «Кривой Рог без цензуры» в Facebook-

Шахтеры и их жены держат лозунги «Приватизировали» Не получается? Верните назад!», «Наемный работник – достойную оплату труда!» и другие.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил, что в Киев прибыла делегация из 45 человек, в том числе шахтеров Криворожского железорудного комбината.

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