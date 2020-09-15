В Никополе задержаны подозреваемые в убийстве двух человек

Полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, среди которых стреляные гильзы, патроны, балаклавы и молотки.

В Никополе задержаны подозреваемые в убийстве двух мужчин, которые были доставлены со смертельными огнестрельными ранениями в городскую больницу утром 14 сентября. Об этом сообщает управление Нацполиции Днепропетровской области во вторник, 15 сентября.

«В ходе полицейской спецоперации сотрудники управления уголовного розыска и Никопольского отдела полиции установили, что к двойному убийству причастны двое братьев – местные жители 26 и 33-х лет», – говорится в сообщении.

Было установлено, что рано утром 14 сентября между группой мужчин возник конфликт, во время которого подозреваемые смертельно ранили мужчин 23-х и 29 лет. Сами напавшие также получили ранения и обратились в травматологический пункт.

«Для задержания подозреваемых по Днепропетровской области была проведена полицейская спецоперация, ряд следственных и оперативных мероприятий. Во время осмотра места преступления, обыска автомобилей и помещений полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, в частности стреляные гильзы, патроны, балаклавы, молотки», – рассказали в полиции.

Подозреваемые задержаны. Им грозит уголовная ответственность по статье об умышленном убийстве (п.1 ч.2 ст.115 УК Украины), которая предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.

Продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержанию других возможных участников стрельбы.

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