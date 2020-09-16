В Чехии загорелись склады с боеприпасами

В городе Теплице на севере Чехии, недалеко от границы с Германией, горят склады со списанными боеприпасами.

«Полицейские вместе с пожарными помогают справиться с огнем, пылающим в помещении складов в Билине, которые арендует пиротехническая служба парламента Чешской Республики для хранения списанных боеприпасов», – сообщила пресс-служба полиции Чехии в Twitter.

Все предприятия, находившиеся в радиусе 500 метров, эвакуированы, это стеклозавод и несколько компаний. Жилых зданий в этой зоне нет.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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