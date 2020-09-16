Украина пообещала регулярные полеты бомбардировщиков ВВС США близ Крыма

Об этом сообщает Служба связей с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что 14 сентября три стратегических бомбардировщика Воздушных Сил США В-52Н в сопровождении истребителей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины снова вошли в воздушное пространство Украины. Они взяли курс в акваторию Черного моря «для совместных действий с партнерами в сфере коллективной безопасности».

«Такие патрулирования будут иметь регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании», – сообщили в воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что среди задач таких полетов – обеспечение стратегических и оперативных возможностей для сдерживания России.

«Стратегические партнеры Украины в очередной раз намекают российскому руководству, что не оставят Украину наедине и не дадут превратить Черное и Азовское моря во внутренние озера РФ», – говорится в сообщении.

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