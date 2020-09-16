Ватикан настаивает на возвращении архиепископа Кондрусевича в Беларусь
Минск объявил недействительным паспорт Кондрусевича после того, как он выступил с призывом остановить насилие против участников акций протеста.
Ватикан настаивает на возвращении архиепископа Тадеуша Кондрусевича в Беларусь. Ранее власти республики отказали во въезде главе белорусских католиков. Минск объявил недействительным паспорт Кондрусевича после того, как он выступил с призывом остановить насилие против участников акций протеста.
Архиепископ является гражданином Беларуси.
Между тем в Ватикане дали понять, что папа римский Франциск изучит возможность посетить республику.
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