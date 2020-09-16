На границе с Украиной находятся до 2,5 тысяч хасидов
На данный момент Украина не может пропустить в Украину находящихся на границе хасидов, говорят в МИД.
На границе Украины с Беларусью находятся до 2,5 тысяч хасидов, сообщил в среду, 16 сентября, главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович, пишет Громадське радио.
«Несколько тысяч хасидов находятся на разных границах с Украиной. Большинство из Израиля, немалая часть из Франции. Из Америки, конечно, тоже. Откуда появились слухи, что границы Украины с Беларусью открыты, поэтому люди приезжают», – рассказал он.
Он также отметил, что 300-400 человек находятся в Румынии. Большинство хасидов приехали из Израиля.
В то же время, замминистра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала Украина 24 заявил, что на данный момент ситуация не позволяет разрешить пропуск в Украину дополнительного количества паломников-хасидов.
«Мы постоянно проводим совместно с коллегами из других ведомств разъяснительную работу, и реакция, в принципе, является достаточно адекватной. Мы не фиксируем значительных нарушений общественного порядка», – сказал Енин.
Он подчеркнул, что «на сегодняшний день мы руководствуемся, прежде всего, теми нормативными документами, которые утверждены правительством, и национальными интересами Украины».
По словам Енина, на данный момент ситуация находится под контролем компетентных органов государственной власти, а в Умани принимаются «чрезвычайно тщательные меры с целью максимального обеспечения безопасности тех паломников, которые все-таки прибыли до введения запрета на въезд в Украину».
«Их будет обеспечено соответствующим питанием, медицинским обеспечением. Будет сведено к минимуму контакты с местным населением, планируется проведение дополнительного тестирования с тем, чтобы успокоить местное население и убедить его в том, что на сегодняшний момент все возможные меры распространению COVID на данном этапе применены», – пояснил заместитель министра.
Новости по теме
На этот раз местные заблокировали подъезд к выгребной яме здания. В синагоге проживают около ста паломников. Хасиды уверяют, что синагога построена законно.
Лион обсудил с местными властями предотвращение вспышки коронавируса в городе и актов антисемитизма.
Соответствующие изменения в ранее принятое постановление о запрете въезда иностранцев внесены с целью убрать возможность для хасидов прикрывать поездку в Умань.