На границе с Украиной находятся до 2,5 тысяч хасидов

На данный момент Украина не может пропустить в Украину находящихся на границе хасидов, говорят в МИД.

На границе Украины с Беларусью находятся до 2,5 тысяч хасидов, сообщил в среду, 16 сентября, главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович, пишет Громадське радио.

«Несколько тысяч хасидов находятся на разных границах с Украиной. Большинство из Израиля, немалая часть из Франции. Из Америки, конечно, тоже. Откуда появились слухи, что границы Украины с Беларусью открыты, поэтому люди приезжают», – рассказал он.

Он также отметил, что 300-400 человек находятся в Румынии. Большинство хасидов приехали из Израиля.

В то же время, замминистра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала Украина 24 заявил, что на данный момент ситуация не позволяет разрешить пропуск в Украину дополнительного количества паломников-хасидов.

«Мы постоянно проводим совместно с коллегами из других ведомств разъяснительную работу, и реакция, в принципе, является достаточно адекватной. Мы не фиксируем значительных нарушений общественного порядка», – сказал Енин.

Он подчеркнул, что «на сегодняшний день мы руководствуемся, прежде всего, теми нормативными документами, которые утверждены правительством, и национальными интересами Украины».

По словам Енина, на данный момент ситуация находится под контролем компетентных органов государственной власти, а в Умани принимаются «чрезвычайно тщательные меры с целью максимального обеспечения безопасности тех паломников, которые все-таки прибыли до введения запрета на въезд в Украину».

«Их будет обеспечено соответствующим питанием, медицинским обеспечением. Будет сведено к минимуму контакты с местным населением, планируется проведение дополнительного тестирования с тем, чтобы успокоить местное население и убедить его в том, что на сегодняшний момент все возможные меры распространению COVID на данном этапе применены», – пояснил заместитель министра.

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