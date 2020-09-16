Захват Крыма Россией способствовал подрыв боеспособности украинской армии – ГБР

Аннексии полуострова Россией в 2014 году способствовал подрыв боеспособности украинской армии, решили в ГБР.

По результатам предварительного расследования Госбюро расследований установило причины и условия, способствовавшие развалу вооруженных сил и аннексии Крымского полуострова, сообщает пресс-служба ГБР в среду, 16 сентября.

Как сообщается, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения россиян в Крым в феврале 2014 года.

«В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода – президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба Главнокомандующий ВСУ Дмитрий Саламатин», – говорится в сообщении.

Следственными выделено пять основных эпизодов совершения преступления, в конце привели к оккупации Крымского полуострова.

1. Преступное сокращение ВСУ

Несмотря на возвращение к внеблоковому статусу, требовало наращивания численности армии, в течение 2012-2013 гг. Предельная численность ВСУ была сокращена с 240 000 до 162 000 военнослужащих.

2. Подрыв состояния мобилизационной готовности

В 2013 году была сокращена половина от штатной численности военкоматов. Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%. К тому же, было свернуто «по-буквенную» приписку мобилизационных ресурсов в воинские части и уничтожен учет военной техники.

3. Уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма

Управление системой ПВО в Крыму было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. К тому же, было сокращено одну из двух бригад ЗРК С-300В на вооружении и остановлено программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В.

4. Незаконные организационные изменения и нивелирование стратегических оборонных документов

Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ, которые противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны, помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины.

5. Непринятие мер по реагированию на внешние угрозы

Несмотря на многочисленные сообщения разведки, которые четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 – начале 2014 гг. Не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведения широкомасштабных военных учений на территории Крыма.

Указанные действия в своей совокупности связаны и привели к тяжелым последствиям – вторжение РФ на территорию АР Крым и г.. Севастополь, последующей их оккупации, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отмечается, что расследование по другим фактам, которые привели к оккупации части территории Украины в 2014 году, продолжается.

Тэги: Россия, крым, армия, аннексия, ГБР