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14:30 16 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Революционная ситуация в Беларуси это миф – Лукашенко

Глава государства напомнил, что масштабные акции протеста проходили в стране еще в девяностых годах и нынешняя ситуация не является чем-то новым.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наличие революционной ситуации в стране – это миф, который разбивает глубинный анализ событий. Об этом он сказал в среду, 16 сентября, на встрече с политическим активом страны, передает БелТА.

«Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, нелегитимность выборов и тому подобное – все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года», – сказал Лукашенко. При этом, какие именно события имеются в виду не сообщается.

Лукашенко отметил, что проходящие в Белоруссии акции протеста оппозиции не являются чем-то новым и напомнил, что подобные события происходили в стране в 90-е годы.

«То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали «коктейли Молотова» на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям», – добавил Лукашенко.

Отмечается, что во встрече во дворце Независимости принимают участие порядка 300 человек: члены обеих палат белорусского парламента, руководители и специалисты государственных органов, представители местных властей от каждой из областей страны, сотрудники администрации президента и руководители средств массовой информации.

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Тэги: выборы, Лукашенко, беларусь, революция, протесты

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