Количество бастующих под землей шахтеров в Кривом Роге уменьшилось вдвое
На прошлой неделе в четырех шахтах Криворожского железорудного комбината под землей протестовали почти 400 человек, сейчас – 184.
К окончанию второй недели протестов под землей в четырех шахтах Криворожского железорудного комбината остаются 184 горняка. Об этом сообщил в среду, 16 сентября, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.
«184 горняка шахт КЖРК продолжают подземный протест, несмотря на неблагоприятные условия для здоровья, несмотря на давление со стороны администрации и даже попытки «доброжелателей» посеять конфликт внутри коллектива протестующих», – написал он.
При этом отмечается, что родные и коллеги горняков усиливают наземные митинги.
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