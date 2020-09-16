НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
15:33 16 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Количество бастующих под землей шахтеров в Кривом Роге уменьшилось вдвое

На прошлой неделе в четырех шахтах Криворожского железорудного комбината под землей протестовали почти 400 человек, сейчас – 184.

К окончанию второй недели протестов под землей в четырех шахтах Криворожского железорудного комбината остаются 184 горняка. Об этом сообщил в среду, 16 сентября, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

«184 горняка шахт КЖРК продолжают подземный протест, несмотря на неблагоприятные условия для здоровья, несмотря на давление со стороны администрации и даже попытки «доброжелателей» посеять конфликт внутри коллектива протестующих», – написал он.

При этом отмечается, что родные и коллеги горняков усиливают наземные митинги.

Источник:
Тэги: протест, шахта, шахтеры, кривой рог

Новости по теме

Шахтеры Кривого Рога протестуют в Киеве

У здания парламента проходит сразу четыере митинга: студентов, шахтеров, активистов и предпринимателей.

Шахтеры Криворожского железорудного комбината требуют повышения зарплат

Бастующие шахтеры просят вмешательства руководства страны.

На Волыни митингуют шахтеры

Работники шахты устроили акцию протеста и написали обращение к новому главе правительства.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты