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Главная » Украина » Общество
18:30 16 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Cимферопольское водохранилище высохло и поросло травой

На снимках видно, что воды совсем не осталось, а то, что раньше было дном водохранилища, теперь похоже на степь.

В аннексированном Крыму Симферопольское водохранилище высохло и поросло травой. Снимки водохранилища опубликовали в Twitter КРЫМский бандеровец в среду, 16 сентября.

На них видно, что воды в водохранилище совсем нет, а на ее месте выросла трава.

«Крым. Фотографии Симферопольского водохранилища. Это то место, которое многие из вас видели при выезде из Симферополя в сторону Алушты/Ялты или при въезде в Симферополь со стороны Алушты/Ялты. Фотографии свежие. Да, воды нет совсем», – сказано в описании.

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Тэги: крым, водохранилище

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