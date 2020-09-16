В Днепре начали строить аэропорт почти за шесть миллиардов

Мининфраструктуры уже заключило договор, по которому стартуют некоторые подготовительные работы.

В Днепре начали строительство нового аэродромного комплекса. Ожидаемая стоимость проекта составляет 5,7 млрд гривен. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

По его словам, уже заключен договор, по которому стартуют следующие подготовительные работы:

демонтаж трансформаторных подстанций и системы дистанционного управления;

вынесения кабелей связи и электроснабжения;

переключения светосигнального оборудования;

перемещения метеоплощадки и т.д.

Также объявлен тендер на отбор генподрядчика строительства аэродрома, а частный инвестор НС Днепр начинает строить новый пассажирский и VIP-терминалы.

Криклий добавил, что для эффективности реализации проект разделен на несколько частей и определены подготовительные работы отдельным проектом. Их стоимость составит около 12 млн гривен.

«Это позволит выполнить важный объем работ для подготовки инфраструктуры и обеспечить непрерывное функционирование аэропорта на время строительства», – отметил министр.

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