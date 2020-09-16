В Днепре начали строить аэропорт почти за шесть миллиардов
Мининфраструктуры уже заключило договор, по которому стартуют некоторые подготовительные работы.
В Днепре начали строительство нового аэродромного комплекса. Ожидаемая стоимость проекта составляет 5,7 млрд гривен. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.
По его словам, уже заключен договор, по которому стартуют следующие подготовительные работы:
- демонтаж трансформаторных подстанций и системы дистанционного управления;
- вынесения кабелей связи и электроснабжения;
- переключения светосигнального оборудования;
- перемещения метеоплощадки и т.д.
Также объявлен тендер на отбор генподрядчика строительства аэродрома, а частный инвестор НС Днепр начинает строить новый пассажирский и VIP-терминалы.
Криклий добавил, что для эффективности реализации проект разделен на несколько частей и определены подготовительные работы отдельным проектом. Их стоимость составит около 12 млн гривен.
«Это позволит выполнить важный объем работ для подготовки инфраструктуры и обеспечить непрерывное функционирование аэропорта на время строительства», – отметил министр.
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По словам губернатора Днепропетровской области, новый терминал будет построен раньше полосы.
Такие планы озвучили в Офисе президента Украины после посещения Владимиром Зеленским строительной площадки нового терминала в аэропорту «Запорожье».
В частности, депутаты таким образом поддержали соответствующую петицию.